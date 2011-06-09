У Януковича считают, что украинцы мало знают об открывшихся возможностях

Власть и негосударственные организации должны объединить усилия, чтобы граждане Украины больше узнали о преимуществах, которые предоставляет Закон «О доступе к публичной информации»

Такое убеждение выразил руководитель Главного управления обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Украины Денис ИВАНЕСКО, сообщает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что «проходит месяц с того дня, как в Украине заработал Закон "О доступе к публичной информации". За это время проявились недостатки и преимущества функционирования системы доступа к публичной информации».

По словам Д.ИВАНЕСКО, «едва ли не главный вывод - граждане слабо осведомлены о новых возможностях, которые открывает закон. Потому, в большинстве, не могут в полной мере воспользоваться его преимуществами».

«Информировать о новых правах граждан и инструментах, которыми они могут воспользоваться в ходе общения с государством, - задача не только власти, но и общественных организаций. И, прежде всего, - НГО, которые имеют разветвленные сети, владеют механизмами и методами просветительской работы», - уверен Д.ИВАНЕСКО.

По его мнению, «пошло бы на пользу общему делу, если бы представители негосударственных общественных организаций активно участвовали в этой работе, предоставляли предложения относительно того, как Администрация Президента и другие органы власти могут быть полезны в этой работе».

Он убежден, что гражданам нужно разъяснять положения нового закона, давать понимание, какие возможности он открывает. «Только таким способом мы сможем принести пользу обществу, сделав власть в стране более открытой и прозрачной», - отметил Д.ИВАНЕСКО.

Он заметил, что «главной целью Закона "О доступе к публичной информации" является максимальное упрощение доступа граждан к любой необходимой им информации, которая есть в органах власти. Речь идет не только, и даже не столько о нормативных документах государственного значения».

«В первую очередь, каждый гражданин получил возможность получить любую информацию, которую он имеет право знать. Это может быть план развития его района, формула коммунальных тарифов, условия тендеров или сколько бюджетных средств власть тратит на те или иные цели. Чиновник обязан без задержек предоставить эту информацию. Для этого во всех органах власти создается разветвленная сеть подразделений, которые должны помогать гражданам в получении информации. Порой она остается неэффективно задействованной, что нивелирует преимущества нового закона», - подчеркнул руководитель Главного управления обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Украины и добавил: «Часто бывает так, что гражданин знает проблему, но не может сформулировать вопрос, в ответе на который нуждается, не знает к кому обратиться. Мы вместе должны ему помочь».

Д.ИВАНЕСКО заметил, что «сейчас зарегистрировать запрос к Президенту Украины намного легче, чем к руководителям органов местного самоуправления или руководителям района». Потому, сообщил он, обращаются к нам, и нам приходятся достаточно много запросов перенаправлять соответствующим распорядителям информации на местах.

Д.ИВАНЕСКО отметил, что не имеет никаких сомнений, что четкое выполнение закона приучит государственных служащих исходить в своей работе исключительно из интересов граждан. «Если в Администрации Президента ежедневно отвечают на каждый запрос гражданина, то, безусловно, так будут делать и все органы власти», - уверен он.

«Президент Украины возлагает надежды на полноценную реализацию Закона «О доступе к публичной информации», что он облегчит общение гражданина и государства, создаст для этого комфортные европейские условия и поможет преодолевать коррупцию, ведь чем больше ответов на свои вопросы к государству получат граждане, тем меньшим останется поле для возможных злоупотреблений и коррупции со стороны чиновников», - отметил Д.ИВАНЕСКО.

«Лишь совместными усилиями власти, местного самоуправления и общественных организаций мы можем обеспечить качественную работу Закона "О доступе к публичной информации»», - отметил руководитель Главного управления обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 9 мая вступил в силу принятый парламентом 13 января Закон Украины "О доступе к публичной информации".

По закону, публичной считается отображенная и задокументированная любым способом и на любых носителях информация, которая была получена или создана в процессе выполнения субъектами властных полномочий своих обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, или которая находится во владении субъектов властных полномочий.

Законом предусмотрена обязанность определенных специальных структурных подразделений или должностных лиц относительно обеспечения доступа к публичной информации, которая находится в их владении. Закон также определяет границы и способ государственного регулирования относительно создания, сбора, получения, хранения, использования, распространения информации, ее охраны и защиты.

5 мая Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указы, которые будут способствовать выполнению закона «О доступе к публичной информации».