Осенью западные области будут платить за отопление за востоке?
Депутат совершенно не доверяет ПР
Народный депутат, член президиума «Нашей Украины» Виктор МАТЧУК убежден, что объявленные властью намерения относительно так называемых реформ в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются ничем иным, как попытками Партии регионов «улучшить свои ослабевшие рейтинги в собственных электоральных вотчинах».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Наша Украина».
В частности, по словам В.МАТЧУКА, речь идет о намерениях предусмотреть в государственном бюджете миллиарды гривен на то, чтобы ввести единые по всей стране тарифы с одновременным погашением разницы в тех регионах, где они объективно являются выше. Не менее интересно, по мнению депутата, и предложение к началу отопительного сезона списать долги предприятиям ЖКХ и теплокоммунэнерго за газ и электроэнергию.
«Так уже произошло в нашей стране, что «объективно» жилищно-коммунальные тарифы выше в восточных регионах нашей страны. Тогда как, по официальным данным, по итогам отопительного сезона, наибольшие долги в абсолютном исчислении накопили именно теплокоммунэнерго Донецкой (около 2 млрд. грн.), Днепропетровской (около 2 млрд. грн.), Харьковской (около 1,5 млрд. грн.) и Луганской (свыше 0,7 млрд. грн.) областей», - заметил депутат.
По словам В.МАТЧУКА, его не удивит, если введение осенью единых тарифов на жилищно-коммунальные услуги по всей стране приведет к тому, что одна - «неправильная» - в понимании Партии регионов часть Украины будет оплачивать жилищно-коммунальные льготы, которыми реально будет пользоваться другая - «правильная» - часть. «Это довольно легко сделать на центральном уровне, например, за счет перекрестного субсидирования. Представим себе такую ситуацию, когда жителям Киева, центра и запада Украины по итогам выравнивания тарифов придется платить больше суммы, чем те, которые они платят сейчас, тогда как для населения востока и юга они будут уменьшены или даже они останутся на том же уровне», - подчеркнул В.МАТЧУК.
«И где здесь борьба за снижение себестоимости услуг? Где обещанная прозрачность формирования тарифов? И кто в очередной раз наживется на этих сделках?» - подчеркнул народный депутат.