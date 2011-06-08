Тимошенко о 4000 страниц дела: столько Янукович за всю жизнь не прочел

Экс-премьер-министр Украины, лидер «Батькивщины» Юлия ТИМОШЕНКО не ожидает положительного решения от Апелляционного суда Киева, который сегодня будет рассматривать ее жалобу на решение Печерского райсуда столицы, который признал законным возбуждение уголовного дела о подписании газовых соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в интервью журналистам у входа в здание суда.

«Мы не ожидаем положительного решения – здесь правосудия нет и не будет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, объяснив, что подачу жалобы она и ее адвокаты сделали для того, чтобы потом иметь все законные основания обратиться в Европейский суд по защите прав человека.

Комментируя вчерашнее решение Печерского райсуда Киева, которым были ограничены сроки ознакомления с материалами дела, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что это еще один пример отсутствия правосудия.

Экс-премьер отметила, что решение выносила именно та судья, которая выносила решение по делу по Киотскому протоколу, приобретению автомобилей скорой помощи. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, этими решениями суд обязал ее до 16 июня ежедневно читать по четыре тысячи страниц. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «ЯНУКОВИЧА, который читает исключительно сказочки, за всю свою жизнь не прочитал столько». Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что скорость, с которой действующая власть пытается завершить уголовные дела, возбужденные в отношении нее, имеет единственную цель «не допустить меня и мою команду к борьбе с ЯНУКОВИЧЕМ… не допустить меня и мою команду к президентским и парламентским выборам».

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что у нее лично и у ее политической силы, «несмотря на то, что украинская карательная машина работает с невероятной силой, хватит сил бороться и противостоять нынешнему режиму».

В то же время, объясняя свое обращение в апелляционный суд, экс-премьер напомнила, что именно палата по уголовным делам Апелляционного суда в свое время отпустила из-под стражи Алексея ПУКАЧА, и именно эта палата сегодня будет рассматривать ее жалобу. Поэтому, как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, ждать правосудия напрасно.