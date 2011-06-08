Укрзализныця хочет в октябре полностью рассчитаться с Deutsche Bank

В октябре этого года «Укрзализныця» осуществит последний платеж по кредиту, предоставленному «Deutsche Bank AG» в 2004 году на строительство Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода через реку Днепр в г. Киеве. Как сообщает пресс-центр ведомства, об этом стало известно во время встречи генерального директора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА и представителей «Deutsche Bank AG», состоявшейся в понедельник, 6 июня, в Киеве.

Как отмечается в сообщении, в ходе встречи представителям «Deutsche Bank AG» было предложено рассмотреть возможность на конкурсной основе принять участие в кредитовании программы модернизации в сумме до 1 млрд. долл. США. Со своей стороны банкиры согласились предоставить предложения вариантов кредитных программ.

«Сейчас происходит положительная динамика денежных поступлений. Важным фактором для финансистов является начало реформирования железнодорожного транспорта Украины. В частности, уже на рассмотрение в Кабинет министров Украины направлены соответствующие законодательные акты. Долговые нагрузки «Укрзализныци» уменьшатся с 2013 года. Все эти факторы должны в ближайшем будущем сделать железнодорожный транспорт привлекательным для инвестиций», - сообщил банкирам В.КОЗАК.

Напомним, «Deutsche Bank AG» предоставил кредит в размере 700 млн. долл. США Юго-Западной железной дороге. Кредитные ресурсы были предоставлены под государственные гарантии, гарантийное соглашение было подписано 18 октября 2004 г. Кабинетом министров Украины в лице министра финансов.

Согласно договору, кредит предназначался для финансирования проектирования и строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через реку Днепр в г. Киеве. Кредитные ресурсы были привлечены на 7 лет и получены в октябре и ноябре 2004 г. двумя траншами по 350 млн. долл. США.

Строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве планируется окончательно завершить в 2011 году.