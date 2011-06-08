Самыми бедными украинскими политиками оказались Балога и Герман

Министр по чрезвычайным ситуациям Виктор Балога оказался самым бедным украинским политиком. Согласно декларации о доходах, в прошлом году он получил лишь 67 тыс. 66 грн, из которых 57 тысяч гривен - зарплата.

Об этом пишет "Фокус", который публикует ТОП самых бедных украинских политиков.

Вслед за Балогой идет советник президента Украины - руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам администрации президента Украины Анна Герман, которая заработала всего 164 тыс. грн.

Андрей Парубий задекларировал 244,7 тыс. грн доходов в 2010 году и также вошел в список. Впрочем, меньше, чем Парубий, в 2010 году смогли заработать представители НУ-НС Григорий Омельченко и Вячеслав Кириленко, нардеп от БЮТ Наталья Королевская, внефракционный Григорий Омельченко и депутат-совместитель Владислав Каськив.

Председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами и депутат Владислав Каськив в прошлом году заработал 234,4 тысячи гривен. Как и в случае с другими нардепами, 35 тысяч из них материальная помощь на оздоровление. В собственности депутата нет ни дома, ни квартиры, ни земли, но зато есть две машины - Toyota Land Cruiser и Volkswagen.

Не много по меркам украинской политики зарабатывает и народный депутат от НУ-НС Вячеслав Кириленко. В 2010 году он задекларировал 234 800 гривен совокупного дохода. Есть в собственности депутата и квартира площадью 207 квадратных метра, а у членов его семьи - гараж площадью 16,6 квадратных метра. Автомобилей и банковских вкладов ни у Кириленко, ни у его близких нет.

Менее чем у большинства коллег, доход и у представительницы БЮТ Натальи Королевской. В 2010 году она заработала 202,9 тысячи гривен - это уже с 35 тыс. грн. материальной помощи, куда вошли еще 2,5 тысячи гривен страховой помощи и почти 140 гривен дивидендов.

В собственности у семьи Королевской есть квартира площадью 264,1 квадратных метра, а вот в ее личной собственности указанный пункт "Другое" площадью 545,2 квадратных метров. Машины у Королевской, исходя из декларации, нет. Зато есть у членов его семьи: Mersedes S320, Mersedes S350 и Range Rover. На счетах в банках и финансово-кредитных учреждениях у депутата хранится почти 32 тысяч гривен.

Народный депутат Григорий Омельченко в 2010 году получил 235 640 гривен дохода, из которых 35 тысяч гривен составляет материальная помощь. В собственности политика нет автомобиля, но есть небольшая жилплощадь - квартира в 42 квадратных метра, которую, по словам Омельченко, он получил еще в 1981 году. Есть у него и небольшой счет в банке на сумму 5800 долл.

Одна из самых маленьких зарплат в украинском парламенте у сына президента Виктора Януковича-младшего. В декларации политика указано, что он в 2010 году заработал 179,5 тысяч гривен, плюс традиционные 35 тысяч гривен материальной помощи, а в качестве дивидендов и процентов получил целых 203 грн. Всего 214 800 гривен совокупного дохода.

Правда, в отличие от многих своих коллег, Янукович младший официально подтвердил наличие у него недешевой собственности: земельного участка площадью 0,16 га, квартиры на 378,1 кв.м, а также дачи - административное здание площадью 367,5 кв.м и хозблок на 143,4 кв.м. Есть и банковский вклад на сумму 283 тысячи гривен. А вот машин нет.

ТСН