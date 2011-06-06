У Тимошенко требуют вернуть киевлянам овеянный легендами стадион

ВО "Батькивщина" требует от властей вернуть в коммунальную собственность киевский стадион "Старт", на котором летом 1942 года состоялся "Матч смерти" между командой "Старт", часть которой состояла из игроков киевского «Динамо», и немецкой "Флакельф".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "Батькивщина".

"В "Батькивщине" настаивают на возврате этого памятника истории в собственность общины Киева и призывают общество не допустить уничтожения стадиона, пока его не закатали в бетон, сквозь который будет прорастать "зелень" для бизнес-империи семьи АЗАРОВЫХ", - отметили в пресс-службе партии.

В "Батькивщине" также отметили, что в 2010 году стадион "Старт" за бесценок был приватизирован «структурами, контролируемыми сыном Николая АЗАРОВА, с целью застройки недвижимостью».

В пресс-службе подчеркнули, что премьер Н.АЗАРОВ до сих пор не предоставил обществу исчерпывающих и понятных объяснений относительно будущего киевского стадиона "Старт" и причастности его семьи к будущей застройке этого объекта.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обратилось с письмом к председателю Киевской городской государственной администрации с предложением отменить все принятые решения по застройке стадиона "Старт" в Киеве и перевести его территорию в рекреационную зону (спортивные парки).

По данным министерства, в 2007 году по заказу ООО «Голден Хаус» проектной организацией ООО «Архметаллпроект» было разработано градостроительное обоснование по определению параметров реконструкции спортивного комплекса стадиона «Старт» со строительством, эксплуатацией и обслуживанием спортивно-оздоровительного комплекса и многофункционального жилищно-офисного комплекса с помещениями торгово-развлекательного назначения с паркингом.

11 сентября 2008 года Главным управлением градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды КГГА утверждено архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование реконструкции и строительство на этом стадионе. При этом в АПЗ было предусмотрено, «учитывая возможность негативной реакции населения относительно осуществления строительства, заказчику осуществить публикацию в средствах массовой информации об этой реконструкции со строительством с целью учета общественного мнения для принятия окончательного решения о целесообразности строительства данного объекта».

Однако согласно решению Киевского городского совета от 26 февраля 2010 года земельный участок, который относится к территории стадиона «Старт» в комплексе со спортивными площадками и павильонами, зрительскими трибунами и периферийным озеленением был передан ООО «Голден Хаус» для комплексной реконструкции спортивного комплекса стадиона «Старт», строительства, эксплуатации и обслуживания спортивно-оздоровительного комплекса и многофункционального жилищно-офисного комплекса с помещениями торгово-развлекательного назначения и паркингом.

При этом данным решением были внесены изменения в Программу развития зеленой зоны г. Киева до 2010 года и в концепцию формирования зеленых насаждений в центральной части города, которые исключили из перечня спортивных парков земельный участок площадью 4,35 га, – спортивный парк «Старт».

В пресс-службе также отметили, что министерством не прорабатывались вопросы возможной застройки этого стадиона.