В Полтавской области установили новый памятник Ленину

В Шишаках Полтавской области на месте поврежденного памятника Ленину установили новый.

Об этом УНИАН сообщили в Шишацкой райадминистрации.

Новый памятник установлен за средства КПУ.

«Скульптура была привезена из Харьковской области, от коллекционера, который собирает памятники времен СССР. Памятник установлен на постамент, который не пострадал от акта вандализма», говорится в сообщении.

Как собщал УНИАН, ночью 18 апреля в Шишаках неизвестные сбросили с постамента бронзовый четырехметровый памятник Ленину.