У Януковича обещают найти еще 150 миллионов на Чернобыльские проекты

Сумма собранных средств на Чернобыльские проекты может возрасти до 700 млн. евро. Об этом заявил советник Президента Украины – руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АП, по словам А.ГОНЧАРУКА, "украинская сторона продолжает прилагать настойчивые усилия, направленные на изыскание финансовых ресурсов, необходимых для реализации Чернобыльских проектов в полном объеме". Так, уже после проведения в Киеве 19 апреля этого года конференции по сбору средств на вышеупомянутые цели, которая, по словам А.ГОНЧАРУКА, дала мощный импульс решению указанного вопроса, ряд стран заявили о своем желании дополнительно приобщиться к финансированию Чернобыльских проектов. Это, в частности, Саудовская Аравия и Канада (сумма взносов – 14 и 21 млн. евро соответственно). Кроме того, председатель Совета министров Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ во время саммита "Большой восьмерки", который проходил 26-27 мая во французском г. Довиль, объявил о решении его страны внести в Чернобыльский фонд "Укрытие" 26 млн. евро.

Таким образом, отметил советник Президента Украины, общая сумма взносов, задекларированных международным содружеством на финансирование Чернобыльских проектов, на сегодняшний день уже достигает 610 млн. евро. (Как сообщал УНИАН, общая сумма взносов, провозглашенных во время проведения 19 апреля с.г. Конференции по сбору средств на финансирование Чернобыльских проектов, составляла 550 млн. евро.).

А.ГОНЧАРУК допускает рост в ближайшей перспективе объема собранных средств до 700 млн. евро. В этой связи он сообщил об ожидании увеличения соответствующих взносов со стороны некоторых международных партнеров Украины, в частности европейских институтов.