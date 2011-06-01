Литвин хочет засудить три Интернет-издания вместе с Мельниченко

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН просит суд привлечь в качестве соответчиков по его гражданскому иску о защите чести, достоинства и деловой репутации к экс-майору Управления государственной охраны Николаю МЕЛЬНИЧЕНКО Интернет-издание «Обозреватель», газету «Сегодня» и УНИАН.

Об этом УНИАН сообщил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, заметив, что соответствующее ходатайство от В.ЛИТВИНА было подано его представителями во время сегодняшнего заседания Васильковского районного суда Киевской области, который рассматривает его гражданский иск.

Как сказали в ходе судебного заседания представители В.ЛИТВИНА, указанные издания являются одними из 310 украинских СМИ, которые неоднократно распространяли слова экс-охранника Л.КУЧМЫ о том, что спикер украинского парламента является «подстрекателем убийства журналиста Георгия Гонгадзе», рассказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Как отмечается в ходатайстве, сайт «Обозреватель», газета «Сегодня» и УНИАН по решению суда приобщены в качестве соответчиков за то, что распространяли якобы клеветническую информацию относительно В.ЛИТВИНА», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, в ходе судебного заседания он возражал, чтобы это ходатайство было удовлетворено, поскольку «за все, что я сказал, я сам в состоянии ответить. Но процессуально суд обязан был принять это ходатайство».

Комментируя такой ход событий, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО выразил убеждение, что такие действия со стороны В.ЛИТВИНА являются ни чем иным, как попыткой привлечь к ответственности те издания, в которых нет цензуры.

«Это свидетельствует о попытке сделать показательную расправу для других СМИ, чтобы в последующем не пытались критиковать действующего спикера», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Также он заметил, что В.ЛИТВИН просит суд обязать автора высказываний провести пресс-конференцию, на которой публично извиниться перед ним за высказанное.

При этом, как подчеркнул Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, В.ЛИТВИН предоставил суду текст извинения, «который я должен зачитать».

Экс-майор отметил, что теперь в судебном заседании объявлен перерыв до 11.00 14 июня.

Справка УНИАН. В конце марта текущего года председатель Верховной Рады В.ЛИТВИН повторно обратился в суд с иском к Н.МЕЛЬНИЧЕНКО о защите чести, достоинства и возмещения морального вреда.

Подобный иск В.ЛИТВИНА уже было удовлетворен Деснянским районным судом Киева 17 января 2006 года. Тогда Н.МЕЛЬНИЧЕНКО обязали опровергнуть свои заявления о причастности В.ЛИТВИНА к убийству журналиста Г.Гонгадзе и извиниться за нанесенный моральный вред.

В иске, поданном в этот же суд 1 марта этого года, В.ЛИТВИН констатирует, что судебное решение пятилетней давности так и не было выполнено, а "МЕЛЬНИЧЕНКО Н.И. продолжает распространять недостоверную информацию о ЛИТВИНЕ В.М.".

Спикер просит суд признать информацию, высказанную Н.МЕЛЬНИЧЕНКО относительно него, неправдивой и позорящей его честь и достоинство, обязать экс-майора опровергнуть ее на пресс-конференции, публично извиниться и выплатить ему 1 грн. компенсации за моральный вред.