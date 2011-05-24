Суд разрешил жене Иващенко посетить мужа

Печерский районный суд Киева разрешил жене бывшего в.и.о. министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО завтра посетить мужа в столичной больнице скорой медицинской помощи.

Как сообщил УНИАН адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО, такое разрешение сегодня жене экс-чиновника предоставил судья Печерского райсуда Сергей ВОВК.

По словам адвоката, в разрешении не указано конкретное время, но жена В.ИВАЩЕНКО намерена посетить мужа после обеда, чтобы не мешать проведению медицинских процедур.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело против В.ИВАЩЕНКО. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражного управляющего государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» Г. обвиняют в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.

20 мая В.ИВАЩЕНКО этапировали из СИЗО в Киевскую больницу скорой помощи на обследование.