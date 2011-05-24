ТИМОШЕНКО ЗАДЕРЖАЛИ
11:47, 24 мая 2011Политика
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На основании решения Печерского райсуда
ГПУ получила решение Печерского райсуда о принудительной доставке лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО в прокуратуру для проведения следственных действий.
Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам следователь Генпрокуратуры Олег ПУШКАРЬ.
По словам представителя прокуратуры, "ГПУ обратились в суд по поводу того, что Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно срывала следственные действия. Об этом Генпрокуратура неоднократно сообщала СМИ".
"Сейчас с Юлией Владимировной будут проведены следственные действия, после чего, я полагаю, она, вполне возможно, уйдет домой", - добавил О.ПУШКАРЬ.
У нас есть решение Печерского суда "о задержании и доставке в суд под стражей", также сказал О.ПУШКАРЬ.
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