ТИМОШЕНКО ЗАДЕРЖАЛИ

ГПУ получила решение Печерского райсуда о принудительной доставке лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО в прокуратуру для проведения следственных действий.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам следователь Генпрокуратуры Олег ПУШКАРЬ.

По словам представителя прокуратуры, "ГПУ обратились в суд по поводу того, что Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно срывала следственные действия. Об этом Генпрокуратура неоднократно сообщала СМИ".

"Сейчас с Юлией Владимировной будут проведены следственные действия, после чего, я полагаю, она, вполне возможно, уйдет домой", - добавил О.ПУШКАРЬ.

У нас есть решение Печерского суда "о задержании и доставке в суд под стражей", также сказал О.ПУШКАРЬ.