Ющенко: На Чернечей горе легче всего говорить о путях единения нации

Бывший президент Украины, лидер партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО считает, что единство украинцев стало бы славным подарком Кобзарю. На этом он акцентировал сегодня во время акции по случаю 150-летия со дня перезахоронения праха Тараса Шевченко на Чернечей горе в Каневе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», по словам В.ЮЩЕНКО, миссия Т.Шевченко заключалась в том, что он дал украинцам то, что объединяет. «Именно Шевченко сохранил и развил наше слово», - отметил лидер партии.

«Я убежден, что впереди нас ожидает славная, большая, интегрирующая робота – и политическая, и партийная в том числе», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он акцентировал на том, что Чернеча гора – «это место, где легче всего говорить о путях единения нации».

«Это был бы славный подарок и Шевченко, и всем украинцам, если бы мы консолидировались вокруг таких вопросов, как сохранение своего языка, культуры, демократии, свободы, нашего права. Именно этому посвящена наша деятельность», - отметил экс-президент Украины.

Возле памятника Шевченко В.ЮЩЕНКО поблагодарил всех, кто не забывает эту украинскую святыню и всегда находит время, чтобы поклониться великому поэту. Он пожелал украинцам единства и понимания.

В мемориальных мероприятиях по случаю 150-летия со дня перехоронения праха Т.Шевченко также приняли участие народные депутаты от «Нашей Украины», активисты партии, известные артисты и представители общественности.

Народный артист Украины Анатолий ПАЛАМАРЕНКО прочитал произведения Т.Шевченко, а Герой Украины, народный артист Украины Дмитрий ГНАТЮК исполнил песни, посвященные Кобзарю.

Академик Петр КОНОНЕНКО, выступая перед собравшимися, отметил выдающуюся роль Кобзаря в украинской истории и подчеркнул, что Т.Шевченко обогатил Украинскую землю своим талантом.

Участники акции также почтили память Героя Украины Олексы Гирныка, чей памятный знак находится на Чернечей Горе.

Справка УНИАН. Т.Шевченко умер 10 марта 1861 года в Петербурге, а 22 мая 1861 года прах Кобзаря, согласно его завещанию, был перезахоронен в Украине.

Ежегодно в этот день сотни украинцев приходили в парк Шевченко в Киеве, чтобы почтить память поэта. Однако в 1971 году 22 мая объявили националистическим праздником, с тех пор участие в нем было запрещено. Традиция отмечать 22 мая была возрождена лишь в 1989 году.