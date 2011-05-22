Тимошенко о Януковиче, красном флаге и перепуге у Шустера

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает, что президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон о красном флаге в День Европы, чтобы «там не расслаблялись».

Об этом она написала в воскресенье на своей странице в Twitter.

«Вчера в Украине был День Европы. В этот день ЯНУКОВИЧ и подписал закон о красном флаге. Чтобы там не расслаблялись, помнили, с кем имеют дело», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

***

Накануне она также оставила запись о своем участии в программе «Шустер live» в пятницу вечером.

«Вчера заехала к ШУСТЕРУ. Последний раз видела такие перепуганные лица у одноклассников в 3-м классе, когда их учительница "попалила" с сигаретами», - сообщила лидер «Батьківщини».