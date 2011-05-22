Харьковские чиновники уехали учиться в Сингапур

22-28 мая делегация из 20 государственных служащих Харьковской области посетит Республику Сингапур, где будет учиться в Колледже государственной службы Сингапура. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, в состав делегации вошли представители подразделений областной государственной администрации, исполкома городского совета, районных государственных администраций, депутаты городского и областного советов.

Перед отъездом председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН встретился с членами делегации, пожелал им эффективной учебы и успехов в дальнейшей работе.

«Мы выполняем поручение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, и одними из первых в Украине отправляем наш молодой десант для получения абсолютно других знаний», - сказал М.ДОБКИН.

«Вы одними из первых получите возможность совсем по-новому посмотреть на систему государственного управления, - добавил М.ДОБКИН, - и это вместе с вашими трудолюбием и ответственностью даст вам в будущем хорошие возможности для карьерного роста».

В ходе учебы молодые специалисты ознакомятся с современными моделями государственного управления в вопросах стабильного развития территорий и городов, бюджетного и ресурсного менеджмента, а также управления в сфере муниципального жилищно-коммунального хозяйства. Кроме этого, харьковским госслужащим будут представлены основы уникальной концепции эффективного государственного менеджмента, которая стала одним из важных условий стремительного экономического роста Сингапура, сообщили в пресс-службе.