Литвин: каждый должен сверять поступки с Апостолом правды и науки

Каждый сегодня должен сверять свои действия, свои мысли с заветами Тараса Шевченко, и соответствующим образом действовать, сверяя свое развитие, свои поступки с Великим Апостолом правды и науки.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, выступая в воскресенье в Каневе на торжествах, посвященных 150-летию перезахоронения Т.Шевченко.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что Т.Шевченко учил, что нужно делать, чтобы объединить страну, чтобы Украина смогла стать действительно мощным цивилизованным государством, чтобы мы не действовали по извечному принципу - «кайданами міняємось, правдою торгуєм».

В.ЛИТВИН выразил убеждение, что в этот памятный день нужно действовать так, как это завещал Великий Кобзарь, как он жил. «Я убежден, что мы в собственном доме будем иметь свою правду, и будем хозяевами при одном условии - если мы будем едины», - отметил он. Именно поэтому, сказал руководитель парламента, сегодня «нужно говорить о том, что объединяет, потому что мы хорошо научились ссориться, и не говорить о том, что может разъединить страну».

По словам В.ЛИТВИНА, сегодня нужно думать и говорить о людях, селах, городках, о государстве. «Невзирая на все разногласия, мы едины в том, чтобы была Украина такой, о которой мечтал и за которую страдал Тарас Шевченко», - отметил председатель Верховной Рады.

По данным пресс-службы, сегодня В.ЛИТВИН принял участие в Литии и возложил цветы к памятнику Т.Шевченко на Чернечьей горе.