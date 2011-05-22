Азаров: Шевченко пробудил национальное достоинство

Слово Шевченко стало глобальным посланием украинцам о мире, а миру – об Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая на торжествах, посвященных 150-летию со дня перезахоронения праха Тараса Шевченко.

«Сегодня святой для нас день. Тело Тараса Шевченко в этот день, преодолев расстояние от Петербурга до берегов Днепра, обрело здесь вечный покой. Люди на руках принесли его на Чернечью гору. Тарас вернулся домой», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что ежегодно в этот день украинцы во всем мире чествовали память Т.Шевченко, который дал своему народу «веру в собственные силы и пробудил национальное достоинство». Также Н.АЗАРОВ отметил, что творчество Т.Шевченко питает народ и Украинское государство.

«Он всегда с нами, в наших сердцах и душе. Начиная с детства, с впервые прочитанного «Кобзаря». Познавать Шевченко можно и нужно на протяжении всей жизни. Его нужно снова и снова читать, исследовать и понимать», - подчеркнул глава правительства.