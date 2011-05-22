Герман попросила прощения у Шевченко

Советник Президента Украины по гуманитарным вопросам Анна ГЕРМАН, выступая на церемонии возложения цветов на могилу Тараса ШЕВЧЕНКО в Каневе, отметила: «Прости, что не дали помолиться в покое и достоинстве за память твою. Прости их, ибо они не ведают, что творят, потому что они не знают, Великий Тарас, что тебя никто не приватизировал, что ты гений, Кобзарь и поводырь для всего народа».

А.ГЕРМАН отметила, что нет части украинского народа, которая должна прийти и помолиться, и нет той, которая не может сделать этого.

«Прости их, Тарас, еще раз молю тебя, память молю твою, ибо они не ведают, что творят. Все люди добрые, умные и спокойные, которые пришли сейчас, я хотела бы, чтобы мы вместе сказали: Господи Иисусе Христе, Боже наш, владыка живота и смерти. Помяни, Господи, усопшего раба твоего Тараса», - сказала А.ГЕРМАН.

Во время ее выступления представители «Свободы» и других партий выкрикивали «Ганьба!».

Как сообщалось, около сотни активистов ВО "Свобода" освистали Н.АЗАРОВА и В.ЛИТВИНА во время церемонии. Активисты "Свободы" начинали скандировать "Ганьба!" и "Геть московського попа!". После их выступлений один из «свободовцев» подбежал к микрофону и выкрикнул: «Перед вами выступали «раби, подножки, грязь Москви». После этого микрофоны были выключены.