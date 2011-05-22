Янукович пожелал Яценюку неисчерпаемых сил

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пожелал народному депутату Арсению ЯЦЕНЮКУ по случаю его 37-летия неисчерпаемых сил на ниве служения Украинскому государству.

Как отмечается в поздравлении, текст которого размещен на официальном сайте главы государства, "желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и неисчерпаемых жизненных сил на ниве служения Украинскому государству".

При этом В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к А.ЯЦЕНЮКУ, выразил убеждение, что его "профессионализм и опыт работы и в дальнейшем будут способствовать развитию Украинского государства".