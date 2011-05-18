Завтра Патриарх Филарет отправит панихиду по Шевченко

В память Великого Кобзаря и по случаю 150-й годовщины его перезахоронения в Украине, в четверг, 19 мая о 8.30 утра в церкви Рождества Христового, что на Подоле в Киеве (так называемая Шевченкова церковь), начнется панихида по Тарасу Шевченко. Cлужбу возглавит Святейший Патриарх Филарет.

Ее проведут именно в этот день, исходя из того, что по показаниям очевидцев и историков, именно 19 мая, ровно 150 лет тому назад, в этой церкви правилась панихида и состоялось прощание с телом поэта, сообщает портал «Рідна країна».

Справка

6 мая (18 мая по новому стилю) гроб Шевченко в 7 часов утра прибыл в Бровары («Киевская старина», 1898, кн. 2, с. 169).

Вечером гроб Шевченко прибыл в Киев. Киевляне встретили его на левом берегу Днепра, на мосту выпрягли коней и самостоятельно привезли на Подол, провозглашая речи. Жандармы по приказу царской администрации не пропустили прах поэта к центру города. («Киевская старина», 1898, кн. 2, с. 169; газета «Крым», 1901 № 45).

…7 мая (19 мая по новому стилю) было воскресенье. Невзирая на ненастную дождливую погоду возде Рождественской церкви собралось народу несколько тысяч. Отец Петр отслужил заупокойную службу. Сложился достаточно согласованный хор певчих из числа почитателей Кобзаря, который замолчал навеки. Согласно с распоряжением князя речей не было совсем.

Во время панихиды между народом продвинулась дама в глубоком трауре, положила на гроб поэта терновый венок и отошла: красноречивее надмогильных речей выразила она то, что чувствовал каждый из нас, провожая поэта-страдальца в могилу...

Траурный поход в сопровождении большой толпы потянулся по шоссе к Цепному мосту, за которым через большой разлив Днепра стояли тогда пароходы; на одном из них и отбыл наш Тарас свое плавание к тихому пристанищу... (Чалый Михаил. Жизнь и произведения Тараса Шевченко. – К.: Радуга, 2011)

«Родная страна»