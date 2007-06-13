Блок Тимошенко: Черновецкий и его прихвостни впали в настоящую истерию

Фракция БЮТ в Киевском городском совете требует от председателя Киевсовета Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО не допустить на завтрашнюю сессию людей, чьи полномочия как депутатов от БЮТ прекращены.

Об этом идет речь в заявлении БЮТ, переданном УНИАН.

Также БЮТ требует от прокурора города Киева принять меры по недопущению принятия решений Киевским городским советом при участии лиц, полномочия которых досрочно прекращены.

В заявлении напоминается, что 2 июня 2007 года съезд блока прекратил полномочия депутатов Киевского городского совета, которые перешли в большинство Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как отмечается в заявлении, "Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его окружение создали из столицы Украины удельное княжество, где закон подменен их собственными интересами. С этой целью, на коррупционной основе было сформировано так называемое большинство депутатов".

По мнению БЮТ, после внесения изменений в Закон "О статусе депутатов местных советов", в частности, положения об императивном мандате, "у киевлян появилась надежда, что в столице Украины прекратится разбазаривание земель, разрушение исторических достопримечательностей, присвоение коммунального имущества, а городская власть начнет работать на интересы киевлян".

БЮТ считает, что, осознавая прямую угрозу потери большинства из-за отозвания депутатов-перебежчиков, "ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его прихвостни впали в настоящую истерию".

"Апеллируя к общечеловеческим ценностям, напрягая все свои ораторские способности и используя высокую патетику, пресс-секретари мэра Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО откровенно обманывают людей, дезинформируют киевлян, придумывают собственные законы и нормативные акты", - идет речь в заявлении.

БЮТ также подчеркивает, что в случае принятия решений во время сессии Киевсовета при участии лиц, которые утратили свои депутатские полномочия, – фракция БЮТ в Киевсовете будет обжаловать в судах такие решения, а также “противозаконные действия” Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Сессия Киевсовета запланирована на 14 июня.