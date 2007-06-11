Наливайченко хочет, чтобы Украина и Россия перестали шифроваться

И.о. председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что Украина и Россия должны раскрыть детали сделок по поставкам газа в Украину через компанию RosUkrEnergo.

Об этом он сказал в интервью изданию The Financial Times.

Газета отмечает, что "этим летом Украина и Россия внесут больше ясности в торговлю газом, в которой ключевую роль играет сомнительная компания «РосУкрЭнерго».

«Украина и Россия должны сделать эту ситуацию более прозрачной. Надо показать, каковы реальные цены и реальные финансовые источники, как идут денежные потоки, где появляется риск «грязных денег» и их отмывания. Надо знать о реальной ситуации, реальных операторах, реальных сделках – в этом ключ», – отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Руководитель СБУ также подчеркнул, что российское политическое вмешательство, как и отсутствие прозрачности в поставках энергоресурсов, поступающих в основном из России, представляет серьезную опасность для Украины, погрязшей в политической неразберихе.

«Мы молодая страна, и для любой страны опасно, когда внутренняя политика подвергается вмешательству из-за границы», – заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО в своем первом интервью иностранной прессе.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) является эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО "УкрГаз-Энерго".

В 2007 году Украина не закупает газ российского происхождения, а приобретает газ среднеазиатского происхождения (туркменский, узбекский и казахский).

50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО "Газпром", 45% – украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.

2 февраля 2006 НАК "Нафтогаз Украины" и RosUkrEnergo создали совместное предприятие ЗАО "УкрГаз-Энерго" для поставок газа в Украину.