Глава облсовета: красные флаги не появятся на госучреждениях

Попытка 9 мая вывесить красные флаги на территории Прикарпатья будет провокацией против стабильности и покоя в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил председатель Ивано-Франковского областного совета Александр СЫЧ.

По его словам, если Президент Украины подпишет закон о вывешивании рядом с государственным флагом красного флага Победы, то каждый гражданин имеет право его не выполнять, поскольку он является «антиконституционным», потому что нарушает статьи 20 и 65 Конституции Украины.

Председатель облсовета обратился к правоохранителям и должностным лицам с напоминанием о том, что Конституция «выше законов», поэтому ее нужно выполнять.

А.СЫЧ убежден, что заставлять галицкие семьи, почти каждая из которых пострадала от «советского режима», чествовать символы этого режима «антигуманно».

«И если Президент говорит о консолидации и европейской интеграции, и одновременно подпишет этот закон, это будет означать, что он не последователен в своих действиях, - считает председатель облсовета. – Я надеюсь, что он этого не сделает с учетом своей принципиальной позиции относительно консолидации украинского общества, если он действительно хочет такой консолидации».

По мнению А.СЫЧА принятие закона об использовании красных флагов противоречит ряду постановлений и деклараций ОБСЕ, членом которой является Украина, в частности, Пражской декларации «Европейское сознание и тоталитаризм», Резолюции о необходимости международного осуждения тоталитарных преступлений коммунистических режимов, Резолюции о необходимости международного осуждения преступлений тоталитарных режимов, Резолюции о воссоединении разделенной Европы.

Как отметил А.СЫЧ, он приложит «максимум усилий, чтобы выполнить решение облсовета о запрещении использования красных флагов на территории области. Я не подпишу ни одного документа, чтобы эта символика на территории области была вывешена».

А.СЫЧ сообщил, что завтра собирает представителей национально-демократических сил и всех тех, кто «исповедуют национальную идеологию», для того, чтобы, в случае подписания закона о флагах, на территории области «символы тоталитарной коммунистической системы не использовались».

Он выразил убеждение, что на государственных учреждениях «эта символика не появится». «Она может появиться в частных домах, в чьих-то карманах, - добавил он. – Флаги не появятся на государственных учреждениях».

Как сообщал, УНИАН Ивано-Франковский облсовет запретил использовать красные флаги на территории области.