Томенко просит Азарова разобраться с «финансовой аферой» у Табачника

Заместитель Председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО направил обращение премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась с принудительным платным размещением информации о высших учебных заведениях Украины на сайте, который руководителям вузов в повелительном порядке предложило Министерство образования и науки, молодежи и спорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер обратил внимание на то, что, в соответствии с сообщениями в средствах массовой информации (в частности, на сайте общественной организации «Свідомо»), ректоры украинских вузов получили от Министерства образования письмо с требованием подписать договор с ООО «Империя-инфо», которое является владельцем сайта www.osvita.com. Он напомнил, что в октябре месяце сайт www.osvita.com был представлен и рекомендован как информационный партнер Минобразования, цель которого освещать деятельность министерства и информацию о ВУЗ Украины.

В своем обращении вице-спикер отметил, что в действительности ситуация выглядит как очередная финансовая афера Министерства образования и науки, молодежи и спорта, ведь, как сказано в сообщениях СМИ, за размещение информации об учебном заведении на упомянутом сайте его владельцы просят с ректоров по 7,5 тыс. грн. за квартал, что составляет 30 тыс. грн. в год. Н.ТОМЕНКО также отметил, что, если учесть, что, по данным Министерства образования, в Украине работает 693 государственных высших учебных заведения, которые финансируются из государственного бюджета, то 20 млн. 700 тыс. грн. в год, которые им придется уплатить за размещение на сайте информации о вузе, – это фактически средства плательщиков налогов. Кроме того, если учесть, что в стране насчитывается 854 высших учебных заведения 1-4 уровня аккредитации (в соответствии с данными Министерства образования), то, соответственно, «Империя-инфо», при помощи Минобразования, имеет шанс зарабатывать 25 млн. 620 тыс. грн. в год.

«Учитывая, что в последнее время имеем не один пример несвоевременного финансирования высших учебных заведений и даже задержки с выплатами стипендий, то ситуация с оплатой высшими учебными заведениями услуг частного интернет-ресурса по требованию Министерства образования выглядит не просто незаконной, а даже циничной», - подчеркнул заместитель Председателя парламента.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО обратился к генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ с просьбой дать поручение проанализировать ситуацию, которая сложилась с принудительным платным размещением информации о высших учебных заведениях Украины на сайте, который руководителям вузов в повелительном порядке предложило Министерство образования и науки, молодежи и спорта, и провести проверку ее законности.