Янукович подписал два указа о доступе к публичной информации

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указы, которые будут способствовать выполнению Закона «О доступе к публичной информации».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила советник Президента, Постоянный представитель Президента Украины в Конституционном Суде Елена ЛУКАШ.

Она напомнила, что соответствующий закон, принятый парламентом 13 января 2011 года, вступает в силу 9 мая текущего года. «То есть, очень скоро закон в полном объеме начнет свою работу», - заметила советник Президента.

По ее словам, с целью государственного контроля за механизмом реализации закона и с целью обеспечения его выполнения Президент сегодня подписал два указа: «Вопросы обеспечения органами исполнительной власти доступа к публичной информации» и «О первоочередных мерах относительно обеспечения доступа к публичной информации во вспомогательных органах, созданных Президентом Украины».

Е.ЛУКАШ сообщила, что первым указом Президент поручил Кабинету Министров обеспечить финансирование предусмотренных Законом «О доступе к публичной информации» мер, которые будут выполняться распорядителями информации, которые содержатся за счет средств государственного бюджета. Также правительство должно утвердить предельные нормы расходов на копирование и печать документов; подготовить вместе с СБУ и внести на рассмотрение парламента законопроект по совершенствованию законодательных актов, касающихся доступа к информации с ограниченным доступом и ответственности за нарушение таких актов.

Также правительство должно ввести мониторинг выполнения органами исполнительной власти данного закона и мониторинг судебных решений, принятых в связи с его нарушением.

В числе других мер Кабинет Министров вместе с центральными и местными органами исполнительной власти должен разработать и утвердить форму запросов на информацию, которые должны содержать в себе сжатую инструкцию относительно процедуры подачи запроса на информацию, ее получение и тому подобное; порядок составления представления запросов в устной, письменной или другой форме; ввести учет запросов на информацию и тому подобное.

Этим указом, по словам Е.ЛУКАШ, Президент возлагает на руководителей центральных и местных органов исполнительной власти персональную ответственность за обеспечение надлежащего выполнения соответствующими органами требований Закона «О доступе к публичной информации».

Другим указом Президент определяет Главное управление обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Украины специальным структурным подразделением, которое организует в установленном порядке доступ к публичной информации, отвечает за рассмотрение, проработку, учет, систематизацию, анализ и предоставление ответов на запросы, которые поступают к Президенту Украины, в Администрацию Президента, а также предоставляет консультации в ходе оформления таких запросов.

Е.ЛУКАШ напомнила, что руководителем этого управления назначен Денис ИВАНЕСКО.

Этим указом также даются поручения другим органам власти, которые являются вспомогательными органами, созданными Президентом, относительно обеспечения надлежащего выполнения Закона «О доступе к публичной информации».