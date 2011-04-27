14 партий требуют срочно отменить Харьковские соглашения

Участники акции протеста по случаю годовщины Харьковских соглашений о базировании российских войск на территории Украины до 2042 года требуют их срочной денонсации.

Об этом говорится в постановлении общественно-политического собрания, переданном УНИАН.

«Антиукраинские соглашения должны быть срочно денонсированы. Только это может смягчить неотвратимую ответственность власти за ее антигосударственные действия», - говорится в документе.

В постановлении отмечается, что соглашение ЯНУКОВИЧА-МЕДВЕДЕВА, подписанное в прошлом году в Харькове, является противоправным, угрожает национальной безопасности и социально-экономическим интересам Украины.

Участники митинга требуют от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА обеспечить неуклонное выполнение положений Конституции, в которой четко зафиксировано, что на территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз.

Общественно-политическое собрание также обращается к Верховной Раде Украины с требованием безотлагательно рассмотреть и поддержать внесенный от оппозиции соответствующий законопроект о денонсации Харьковского пакта.

«Политические партии патриотического направления сделают все для того, чтобы 27 мая 2017 года стал последним днем пребывания российского флота на украинских территориях», - отмечается в документе.

Постановление подписали представители всех 14 оппозиционных партий, присутствующих на митинге, который состоялся в Киеве возле памятника Тарасу Шевченко.

Как сообщалось, 4 апреля лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО призвал провести общую для всех оппозиционных сил всеукраинскую акцию протеста против ратификации Харьковского пакта ЯНУКОВИЧА-МЕДВЕДЕВА о базировании российских войск на территории Украины до 2042 года.

На митинге присутствовали представители 14 политических партии: «Батькивщина», «Гражданская позиция», Европейская партия Украины, «За Украину!», Конгресс украинских националистов, Народный рух Украины, «Наша Украина», Партия защитников Отчизны, «Реформы и порядок», «Свобода», Украинская народная партия, Украинская платформа, УРП «Собор» и «Фронт Змін».