Анна Герман издала книгу

28 апреля советник президента Украины Анна Герман и издательство «Довіра» представят книгу «Красная Атлантида». Презентация состоится в Pinchuk Art Centre.

В рамках мероприятия планируется общение Анны Герман с гостями.

Напомним, эту повесть госпожа Герман подготовила в ноябре 2010 года еще в качестве заместителя главы Администрации президента во время своего пребывания в больнице.

По словам Анны Герман, образы главных героинь сборные и не имеют отношения к ее личной биографии: «Это книга о трех сильных женщинах, жизнь которых начинается еще в советское время и продолжается в наше. Им случается и счастье, и несчастье, и им нужно справиться со всем этим».

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