Генпрокуратура вызвала на допрос Немырю
Повестку передали через консьержа
|Григорий Немыря
Об этом УНИАН сообщила его пресс-секретарь Наталия ЛЫСОВА.
«Григорий НЕМЫРЯ вызван сегодня на 12 часов, и он сейчас находится в Генпрокуратуре», - сказала Н.ЛЫСОВА.
По ее словам, повестка была передана бывшему вице-премьеру накануне утром через консьержа его дома.
Другой источник сообщил УНИАН, что сейчас в Генеральной прокуратуре также находится экс-министр Кабинета министров Петр КРУПКО, который был вызван на 10.00.
В то же время, пока еще не известно, в рамках расследования каких дел Г.НЕМЫРЮ и П.КРУПКО вызвали в Генпрокуратуру.
В пресс-службе «Батькивщины» сообщили, что лидер партии Юлия ТИМОШЕНКО также находится на очередном допросе в Главном управлении по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры.
Предусматривается, что Ю.ТИМОШЕНКО после завершения допроса (около 13.30) пообщается с представителями СМИ.