Генпрокуратура вызвала на допрос Немырю

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего вице-премьер-министра, заместителя председателя партии «Батькивщина» Григория НЕМЫРЮ.

Об этом УНИАН сообщила его пресс-секретарь Наталия ЛЫСОВА.

«Григорий НЕМЫРЯ вызван сегодня на 12 часов, и он сейчас находится в Генпрокуратуре», - сказала Н.ЛЫСОВА.

По ее словам, повестка была передана бывшему вице-премьеру накануне утром через консьержа его дома.

Другой источник сообщил УНИАН, что сейчас в Генеральной прокуратуре также находится экс-министр Кабинета министров Петр КРУПКО, который был вызван на 10.00.

В то же время, пока еще не известно, в рамках расследования каких дел Г.НЕМЫРЮ и П.КРУПКО вызвали в Генпрокуратуру.

В пресс-службе «Батькивщины» сообщили, что лидер партии Юлия ТИМОШЕНКО также находится на очередном допросе в Главном управлении по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры.

Предусматривается, что Ю.ТИМОШЕНКО после завершения допроса (около 13.30) пообщается с представителями СМИ.