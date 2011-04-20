Регионал намекает, что с депутатскими билетами «мухлюют» авиакомпании

Депутат от Партии регионов Василий Горбаль заявляет, что в данных об осуществленных им за государственные средства полеты за 2010 год есть неточности.

"Была сделана проверка билетов и командировок и оказалось, что Горбаль Василий летал из Львова в Киев трижды в день. Это - абсурд", - заявил он "Украинской правде".

"Из тех билетов, которые были проверены в МАУ, МАУ за 6 билетов вернет деньги ВР", - сказал Горбаль.

"Сейчас я ожидаю ответа от авиакомпании "Днеправиа". И, скорее всего, там тоже будет много неточностей. И за все билеты, которые были не использованы, будут возвращены средства", - заверил он

Горбаль объяснил, что иногда билеты бронируются на разное время – например, на 10 и 12-ть часов, – используется один билет, но компания выставляет счет и за другой.

"Регионал" отметил, что все билеты, которые он использовал, совпадают с командировками.

Как сообщалось, в прошлом году 173 народных депутаты превысили лимиты на бесплатный проезд, который оплачивает государство через Верховную Раду.

В частности, Горбаль использовал на перелеты 203 тысячи гривен, осуществив 114 поездок. Тогда Горбаль совмещал должность народного депутата и главы Львовской областной госадминистрации.

Рекордные расходы на поездки были в 2010 году у депутатов БЮТ Андрея Сенченко (вместо установленных 26,8 тысяч гривен потратил на перелеты 295 тысяч гривен, осуществил 200 поездок) и Олега Радковского (налетал на 211 тысячи, осуществил 244 поездки).