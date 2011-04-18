Посольство США: пресс-служба Януковича цитирует сенатора с неточностями

Сенаторы США призывают власти Украины к демократической реформе и выражают обеспокоенность состоянием свободы прессы.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе прессы, образования и культуры Посольства Соединенных Штатов Америки.

Как отмечается в сообщении, делегация сената США во главе с заместителем лидера сенатского меньшинства Джоном КАЙЛОМ, в состав которой также входили сенаторы Джефф СЕШНЗ, Майк КРАПО и Рон ДЖОНСОН, посетила Киев 16-18 апреля. В ходе визита делегация встречалась с министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО, главой Администрации Президента Сергеем ЛЕВОЧКИНЫМ, оппозиционными лидерами Юлией ТИМОШЕНКО и Арсением ЯЦЕНЮКОМ и с представителями гражданского общества.

Сенаторы подчеркивали, что хотели бы, чтобы Украина достигла успеха, и для этого она должна быстро двигаться вперед с реформами, включая экономические, судебные и антикоррупционные мероприятия. Это привлечет зарубежный капитал и подтолкнет жизненно необходимый экономический рост.

Американские сенаторы также выразили украинским должностным лицам свою обеспокоенность по поводу ухудшения инвестиционного климата и назвали ряд примеров, когда с американскими фирмами, включая те, которые работают в зерновом секторе, ведут себя несправедливо, отметили в Посольстве.

Делегация также встретилась со старшим редакторским составом газеты «Киев Пост» и выслушала информацию о недавних событиях, которые привели к увольнению главного редактора Брайана БОННЕРА и последовавшей забастовке большинства коллектива «Киев Пост». Сенаторы выразили правительству серьезную обеспокоенность, что увольнение Б.БОННЕРА подрывает свободу прессы. Активная независимая пресса является обязательным условием успеха демократии, подчеркнули они.

Кроме того, в Посольстве США отмечают, что пресс-служба Президента Украины и некоторые средства массовой информации распространили цитаты высказываний сенатора Дж.СЕШНЗА, в которых допущены неточности. Как подчеркивается в сообщении, сенатор решительно поощрял демократические реформы и экономический рост на основе прочного верховенства права в Украине.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Президента Украины, делегация Сената США отметила прогресс во внедрении в Украине реформ. «Хочу отметить значительный прогресс в развитии Украины и во внедрении реформ», - цитировала пресс-служба сенатора Дж.СЕШНЗА.