Генпрокуратура завтра хочет видеть Кучму

Следователи Генеральной прокуратуры Украины вызывают бывшего Президента Украины Леонида КУЧМУ на допрос 14 апреля.

Как сообщил УНИАН информированный источник из окружения экс-Президента, допрос должен начаться в 11.00.

В то же время, на вопрос, с какой целью вызывается в этот раз Л.КУЧМА, собеседник агентства сказал: «Вроде бы, уточнить некоторые вопросы».