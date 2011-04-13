Генпрокуратура завтра хочет видеть Кучму
13:26, 13 апреля 2011Политика
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«Вроде бы, уточнить некоторые вопросы»
Следователи Генеральной прокуратуры Украины вызывают бывшего Президента Украины Леонида КУЧМУ на допрос 14 апреля.
Как сообщил УНИАН информированный источник из окружения экс-Президента, допрос должен начаться в 11.00.
В то же время, на вопрос, с какой целью вызывается в этот раз Л.КУЧМА, собеседник агентства сказал: «Вроде бы, уточнить некоторые вопросы».
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