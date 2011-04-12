Азаров в Китае может найти «неформальный контакт» с Медведевым

Помощник Президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ не исключает проведения неформальной встречи Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА и премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в рамках международного форума в Китае.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом А.ДВОРКОВИЧ сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«В форуме принимает участие премьер-министр Украины. Насколько я знаю, двухсторонней встречи не планируется, но это не исключает какого-то неформального контакта оперативного на полях форума», - сказал А.ДВОРКОВИЧ.

По его словам, в ходе форума будут обсуждаться вопросы о доступности современных технологий для менее развитых стран, а также пути решения экологических вопросов.

Десятая конференция Азиатского форума Боао на тему «Инклюзивное развитие: общая повестка дня и новые вызовы» пройдет 14-16 апреля в городе Боао.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Н.АЗАРОВ планирует отбыть с официальным визитом в КНР.