Через полгода-год после парламентских пройдут выборы в местные советы

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН считает, что выборы в Верховную Раду Украины „будут, скорее всего, они состоятся 30 сентября”, а через полгода-год после них пройдут выборы в местные советы. Об этом С.КУНИЦЫН сказал сегодня на пресс-конференции в Севастополе по итогам первой годовщины пребывания в должности председателя городской госадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам С.КУНИЦЫНА, „если говорить о местных выборах, я думаю, что они тоже будут, через какое-то время. Может, через полгода-год после парламентских. Я так думаю, что они состоятся раньше, чем окончится срок каденции местных советов. Ну это как цепная реакция”.

Комментируя сегодняшнюю политическую ситуацию в Украине, председатель Севастопольской горгосадминистрации выразил надежду, „что апогей политического кризиса прошел”. По словам С.КУНИЦЫНА, его „политический опыт показывает, что своевременно остановиться - это уже полдела”.

С.КУНИЦЫН считает, что, „имея жизненный опыт, афганский, опыт урегулирования межэтнических конфликтов в Крыму”, он „имел моральное право высказать свою точку зрения и в Секретариате, и в Кабинете министров”. “И там, и там говорил: нужно остановиться и сесть за стол переговоров. Все остальное - это крах государства со всеми последствиями, которые будут вытекать”, - отметил он.

Как сказал С.КУНИЦЫН, „мы можем посмотреть на Афганистан, на Чечню, где за десятки лет войны выросли профессиональные поколения людей, которые, кроме как убивать, ничего больше делать не умеют. Это самое страшное. И когда начинают работать инстинкты - а я сам это прошел - поверьте, это страшно”.

Поэтому, отметил С.КУНИЦЫН, „выход единственный: договариваться. Потому что другой выход - это беда”.