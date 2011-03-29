Адвокат прогнозирует, что доказательств вины Кучмы не соберут

Представитель интересов вдовы журналиста Георгия гонгадзе Мирославы ГОНГАДЗЕ в суде Валентина ТЕЛИЧЕНКО считает, что «из-за бестолковости следствия, из-за политической воли на разных этапах фактически доказательств вины бывшего Президента собрано не будет».

Об этом она заявила в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

В.ТЕЛИЧЕНКО заявила: “Это, в известной степени, прогноз”. “Сегодня такие предпосылки сложились. Это не потому, что КУЧМА не виноват, не потому, что я хочу сказать, что он виноват (я этого не хочу сегодня сказать). Но непринятие мер на протяжении продолжительного промежутка времени (свыше 10 лет) привело к тому, что сегодня доказать вину заказчиков будет чрезвычайно сложно. Сегодня выяснить, кто они, эти заказчики, также чрезвычайно сложно», - считает В.ТЕЛИЧЕНКО.

По ее словам, экс-президент Леонид КУЧМА осознает, что записи бывшего майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО не могут сегодня быть использованы как доказательство.

В.ТЕЛИЧЕНКО заметила, что “обвинительное заключение может ссылаться на записи МЕЛЬНИЧЕНКО”, и добавила, что не были предприняты ряд действий в отношении них, поэтому “все, чьи голоса звучат в записях МЕЛЬНИЧЕНКО, спят спокойно”.

Как отметила В.ТЕЛИЧЕНКО, хотя пленки и содержатся в материалах дела, однако окончательно признать их доказательством может лишь суд.

В.ТЕЛИЧЕНКО также сообщила: «Поскольку я теперь имею и постановление о возбуждении уголовного дела в отношении КУЧМЫ, и соответствующие постановления в отношении ПУКАЧА, я могу утверждать, что рабочей версией следствия на сегодня является версия, согласно которой Леонид КУЧМА давал указание принять те меры, которые были предприняты в отношении журналиста ПОДОЛЬСЬКОГО в июне 2000 года. А уже дальше, мол, тогдашний министр МВД Кравченко сам решил убить журналиста, сам дал приказ ПУКАЧУ убивать журналиста (Г.Гонгадзе - УНИАН)».