Коалиция блокировала трибуну, оппозиция покинула сессионный зал (дополнено)

Фракции «Наша Украина» и БЮТ покинули сессионный зал Верховной Рады в знак протеста против действий коалиции и призывают Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО распустить ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат Украины Олег ЛЯШКО (БЮТ) с трибуны парламента призвал Президента Украины В.ЮЩЕНКО издать указ о роспуске ВРУ.

Он отметил, что сегодня ВР, нарушая Конституцию и законодательство Украины, приняла ряд постановлений, которые касаются судопроизводства, полномочий народных депутатов.

О.ЛЯШКО подчеркнул, что эти вопросы не могут регулироваться постановлениями, а только законами Украины. Он отметил, что ВР, вместо того чтобы вносить соответствующие изменения в законы Украины, о которых было договорено между Президентом Украины, премьер-министром Украины и председателем ВРУ, принимает постановления, которые не отвечают законодательству и Конституции. По словам О.ЛЯШКО, ВР также принимает постановление о генеральном прокуроре Украины (ВР отказалась дать согласие на освобождение Святослава ПИСКУНА от должности генерального прокурора – УНИАН).

«Так это тот компромисс, о котором нам рассказывали?», - спросил О.ЛЯШКО. Он отметил, что «это тот компромисс, который заключается в том, что вы и дальше занимаетесь беспределом, что хотите, то и делаете в этом зале, а мы должны молчать?».

«Мы не согласны на такие компромиссы, и большинство граждан Украины, которых представляет здесь оппозиция, тоже не согласно на эти компромиссы», - отметил О.ЛЯШКО.

«То, что вы делаете, господин МОРОЗ, это титаново, вы этому очень хорошо научились. Вы при Президенте обещаете одно, а сюда приходите и вместо принятия проекта закона об изменениях в бюджет для финансирования выборов и других проектов закона, которые сделают невозможным срыв выборов, вы сначала решаете собственные вопросы - о назначении судей, о внефракционных депутатах, о ГПУ», - заявил О.ЛЯШКО. Он отметил, то, «чем вы занимаетесь - это антиконституционно, и я призываю Президента Украины немедленно издать указ о роспуске ВР».

Представители фракций коалиции заблокировали трибуну ВР, не допуская блокирования ее со стороны оппозиции.