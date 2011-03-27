Польша предлагает сменить "большую морковку" на много маленьких

Польша предлагает Евросоюзу создать систему малых поощрений для стран-участниц «Восточного партнерства» - Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом 26 марта вечером заявил министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИ, выступая на заседании, посвященном Европейской политики соседства, в рамках Брюссельского форума.

Он напомнил модель взаимоотношений между ЕС и Польшей в момент, когда она только начинала процесс присоединения к ЕС.

«Модель была такая: мы даем вам «большую морковку» – членство, после сложных реформ», - сказал Р.СИКОРСКИ.

«Если мы не готовы дать такое большое обещание членам «Восточного партнерства», нам следует составить систему «маленьких морковок», - добавил он.

Вместе с тем, польский министр отметил, что это потребует изменения подхода ЕС к отношениям с восточными соседями, и переход от формального подхода к политическому.

В виде примера формального подхода Р.СИКОРСКИ привел нынешние отношения с Беларусью, когда ЕС для того, чтобы предоставить более дешевые визы для граждан этой страны вынужден проводить переговоры об упрощении визового режима с режимом Александра ЛУКАШЕНКО.

«Это - сумасшествие. Нам следовало бы просто предоставить это. Я сделал это с польскими национальными визами. Почему мы не можем сделать это как Европа в целом?» - спросил польский министр.

Он также отметил, что ЕС должен предоставлять больше привилегий тем странам, которые делают необходимые реформы для приближения к ЕС, и предлагать меньше тем, кто делает шаги в обратном направлении.