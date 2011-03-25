Еврокомиссар Фюле не согласен с Тимошенко относительно Януковича?

Еврокомиссар Штефан Фюле считает, что в процессе Евроинтеграции Украины имеется прогресс. Об этом, как сообщают "Комментарии:", он заявил после встречи с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко 24 марта, сообщает его пресс-служба

Фюле проинформировал Тимошенко о недавнем прогрессе в сфере евроинтеграции Украины.

«Первые месяцы 2011 года дали несколько дополнительных результатов: Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании с Национальной индикативной программой для Украины, бюджет которой на ближайшие три года составляет 470 миллионов евро», - отметил он.

«Я надеюсь на завершение переговоров по соглашению об ассоциации и о глубокой и всесторонней зоне свободной торговли в течение этого года», - добавил Фюле.

При этом он считает, что скорость и глубина сближения Европы и Украины будет определяться полным уважением прав человека, демократических принципов и верховенства права.

Напомним, 24 марта Юлия Тимошенко заявила, что уверена, будто Президент Виктор Янукович симулирует Европейский выбор.

«Из 70-ти пунктов повестки дня ассоциации с ЕС выполнено лишь 7. Янукович симулирует Европейский выбор», - заявила Тимошенко.