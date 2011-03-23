Украина и Россия ищут воздушный коридор в Ливию

Украина и РФ подчеркивают, что нужно сохранить возможность для эвакуации своих граждан из Ливии даже в условиях запретов на полеты над воздушным пространством этой страны.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ по итогам встречи посла Украины в РФ Владимира ЕЛЬЧЕНКО с заместителем министра иностранных дел России Геннадием ГАТИЛОВЫМ.

«Стороны подчеркнули, что даже в условиях запретов на полеты над воздушным пространством Ливии, введенных в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1973, необходимо сохранить возможности для оказания гуманитарной помощи ливийскому мирному населению и эвакуации российских и украинских граждан, находящихся на территории страны», - говорится в сообщении.

В ходе беседы была подчеркнута важность урегулирования конфликта в Ливии политико-дипломатическими средствами.

Как сообщал УНИАН, с середины февраля по 14 марта с территории Ливии было эвакуировано 434 гражданина Украины.

18 марта Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая предусматривает введение запрета на полеты ливийской авиации, требует от сторонников и противников М.КАДДАФИ немедленно прекратить огонь, а также разрешает мировому сообществу принять все необходимые меры для недопущения насилия в отношении мирного населения Ливии. В эти меры входит нанесение ударов с воздуха по лояльным к М.КАДДАФИ силам, однако исключается ведение наземных военных операций.

С 19 марта силы международной коалиции в составе нескольких стран НАТО бомбардируют позиции войск М.КАДДАФИ.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины подготовлены самолеты Ил-76МД и Ан-26 “Вита” к выполнению гуманитарной миссии по эвакуации граждан Украины из Ливии. Завершается подготовка к походу большого десантного корабля “Константин Ольшанский” Военно-Морских сил ВСУ в Ливию с целью эвакуации украинцев.