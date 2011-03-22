Для Азарова собрали «обезжиренный социальный пакет»

Сегодня днепропетровские предприниматели – участники акции протеста против действий правительства - собрали для премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА «обезжиренный социальный пакет».

Как передает корреспондент УНИАН, в пакет вошли по 1 кг перловой и пшеничной крупы, гречки китайского производства, пшена, гороха, «замерзшего» картофеля, головка капусты, две морковки, пачка папирос «Прима», а также медпрепарат «Мезим».

Участники акции посоветовали премьеру месяц прожить на этот социальный пакет и выразили надежду, что после этого Н.АЗАРОВ «придет в себя».

В акции протеста, которая прошла сегодня в центре Днепропетровска, на площади Ленина, приняли участие более 200 предпринимателей, представителей общественных организаций, партий «Батькивщина» и «Фронт Змін». Митингующие выступали под лозунгами «Довольно грабить собственный народ!», «Где улучшение жизни уже сегодня?», «Власти – блага, народу – фигу!», «Долой Тигипко с его реформами!».

Участники акции также выразили протест против принятия нового Жилищного кодекса и пенсионной реформы.