Попов рассказал Януковичу о тысячах гектаров, выведеных из активов Киева

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает отработать механизм предотвращения вырубки зеленых насаждений в Киеве.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь на встрече В.ЯНУКОВИЧА с председателем Киевской городской государственной администрации Александром ПОПОВЫМ. Собеседники обсудили вопросы социально-экономического развития столицы и пути решения первоочередных проблем.

После встречи А.ПОПОВ сообщил, что обсудил с Президентом вопросы, связанные с реализацией закона, который устанавливает мораторий на вырубку зеленых насаждений в столице.

«К сожалению, мы до сих пор имеем факты, когда по решениям, принятым Киевсоветом в минувшие годы, мы имеем в Киеве вырубку леса», – констатировал А.ПОПОВ.

Он сообщил, что Президент предложил провести на его уровне заседание, на котором с участием правоохранительных органов и других заинтересованных сторон будет отработан механизм, который сделает невозможными такие действия с учетом законодательства относительно моратория на вырубку зеленых насаждений в Киеве.

«Я получил поручение от Президента подготовить материалы для проведения такого заседания. Думаю, киевляне давно ждут решительных действий по наведению порядка в столице, в том числе – и в этом направлении», – сказал А.ПОПОВ.

По словам председателя КГГА, в предыдущие годы приблизительно треть зеленых зон Киева по решению городского совета была распределена (как правило, безвозмездно), и на сегодняшний день выведена из активов города. Речь «идет о тысячах гектаров земли, особенно зеленых насаждений, которые должны быть возвращены в активы города», – сказал А.ПОПОВ.

Также, по его словам, очень проблемным вопросом является выделение земельных участков, что также произошло в прошедшие годы за счет площадей, которые занимают школы, а иногда - даже детские сады, другие бюджетные учреждения. «Это тоже очень большой негатив, который вызывает нарекания киевлян. И этот вопрос также будет рассмотрен на предложенном Президентом Украины заседании», – сказал А.ПОПОВ.

Кроме того, председатель КГГА доложил Президенту, что киевская власть начала реализацию политики, связанную с улучшением жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых киевлянам. Так, по его словам, с 1 февраля в столице Украины реализуется пилотный проект, направленный на стимулирование своевременной оплаты за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Тем потребителям, которые оплачивают услуги до 20 числа каждого месяца, предоставляется скидка. А.ПОПОВ отметил, что уже сегодня эксперимент дает положительный результат. Ведь только за январь и февраль с.г. предприятиями жилищно-коммунального хозяйства получено соответственно 107% и 101% платежей.

«Это является очень позитивным, потому что мотивирует жильцов к своевременной оплате. От этого есть выгода и коммунальным предприятиям. Но главное, что мы предоставляем возможность за счет жилищно-коммунальных предприятий предоставить такую существенную скидку – от 6 до 7 процентов – за своевременную оплату коммунальных услуг», – отметил он.

Председатель КГГА сообщил, что Президент выразил заинтересованность проектом и предложил по результатам первого квартала с.г. подать предложения относительно его возможной реализации в других городах Украины.