Ющенко создал еще одного кандидата в Президенты - Герман знает, кто это

Народный депутат, член фракции Партии регионов Анна Герман в сегодняшнем интервью парламентским журналистам заявила: Президент Украины Виктор Ющенко, уволив с должности генпрокурора Украины Святослава Пискуна, совершил еще одну фатальную ошибку. Об этом сообщает сайт Партии регионов.

«Своим пером Ющенко подписал путевку на президентские выборы еще одному вероятному кандидату, поскольку после такого сюжета у Пискуна есть очень большие шансы идти на президентские выборы», - отметила, в частности, она.

Анна Герман уверена, что Пискун попытался доказать, что Генеральная прокуратора - это независимый орган власти. По мнению депутата-регионала, не может быть лучшей рекламы, чем подобное увольнение, «независимому прокурору, который не стал играть на руку ни одной, ни другой стороны».