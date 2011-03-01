Литвин призвал нардепов ходить на работу и лично нажимать на кнопки

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призвал народных депутатов придерживаться трудовой дисциплины.

Как передает корреспондент УНИАН, на утреннем заседании парламента спикер напомнил народным депутатам об обязательной регистрации перед началом утреннего и вечернего заседаний.

При этом он отметил, что по результатам регистрации будет «происходить табелирование народных депутатов».

В.ЛИТВИН также призвал руководителей фракций повлиять на депутатов, чтобы они голосовали персонально.