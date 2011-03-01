Адвокат активиста налогового Майдана: следствие игнорирует аргументы защиты

Защитники и фигуранты уголовного дела против активистов «налогового Майдана» хотят довести несправедливость обвинений в свой адрес. С этой целью во вторник они созывают пресс-конференцию.

Лозунг пресс-конференции – «Узники «налогового Майдана» - репрессивная машина администрации президента в действии». Речь идет о событиях после демонтажа палаточного городка участников прошлогодних протестов против введения нового Налогового кодекса. В целом против семи человек возбуждено уголовное дело по обвинениям в повреждении гранитной плитки на главной площади украинской столицы.

Впрочем, как сказал в интервью Deutsche Welle адвокат Олег Левицкий, который является защитником Игоря Гаркавенко, одного из заключенных активистов, ни его подзащитный, ни остальные подозреваемые не могли принимать участие в установлении палаток. То есть, они не забивали металлические прутья в гранит Майдана. Даже, если бы они и совершили такое действие, то вред от этого значительно меньше устраненного протестами «налогового Майдана» «экономического вреда для интересов миллионов предпринимателей по всей Украине».

Левицкий сообщил, что пятеро фигурантов уголовного дела вообще не принимали участия в предпринимательских протестах, а еще двое прибыли на место событий лишь под завершение протестов. В то же время, адвокат пожаловался на то, что следствие полностью игнорирует аргументы защиты, а суды продлевают срок ареста Гаркавенко «вопреки фактам, закону и здравому смыслу». По его мнению, уверенность, с которой следователи нарушают процессуальные и законные нормы, свидетельствует, что они выполняют заказ высокопоставленных чиновников, а само уголовное дело является политическим преследованием с целью дискредитации предпринимательских протестов: «Происходит реализация какого высокого спланированного действа, которое должно доказать всей стране, что за «предпринимательским Майданом» стоит «криминальное лицо». Это может быть зачистка общественно-политического поля в Украине. Другого объяснения у меня нет», – говорит Левицкий.

Адвокат заявил, что не будет отступать от попыток защитить известного своими критическими публикациями в украинском и российском интернете Игоря Гаркавенко. Но не исключил, что заказной характер его преследования оставляет мало шансов на победу. Адвокат заинтересован привлечь внимание общества и прессы к этому делу, но сознался, что ему неизвестны прецеденты быстрого изменения ситуации после предоставления несправедливому криминальному преследованию широкой огласки в Украине.