Головатый: народ не может принимать Конституцию

Депутат от Партии регионов Сергей Головатый заявляет, что народ не может принимать Конституцию Украины.

"Действующая Конституция предусматривает один способ внесения изменений в Конституцию - исключительно через Верховную Раду. Граждане не могут принимать Конституции", - сказал он в эфире ТВі, сообщает пресс-служба канала.

"А ХІІІ раздел Конституции предусматривает один способ: это внесение законопроекта субъектом законодательной инициативы, которым в данном случае может быть либо президент, либо соответствующее количество (150 - минимум) народных депутатов Украины", - отметил "регионал".

Говоря о Конституционной Ассамблее, Головатый как глава Комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права при президенте подчеркнул, что этот орган может иметь исключительно совещательные полномочия.

"Мы на прошлой неделе провели заседание нашей комиссии по этому поводу и утвердили концепцию создания и функционирования Конституционной Ассамблеи как консультативно-совещательного органа при президенте Украины", - сказал депутат.

"Так что по статусу это может быть исключительно консультативно-совещательный орган, который независимо ни от чего привлекается к обработке изменений в Конституцию. И последствием этой работы может были лишь предложенный проект изменений в виде законопроекта, который подается президенту с предложением внести его в Верховную Раду на рассмотрение", - объяснил он.

Украинская правда