Грищенко заверил Януковича, что США понимают масштабы его реформ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил принять меры, направленные на выполнение в полном объеме договоренностей, достигнутых во время третьего заседания Комиссии по стратегическому партнерству Украина-США.

Как сообщает пресс-служба главы государства, сегодня В.ЯНУКОВИЧ заслушал отчет членов делегации, принимавших участие в работе заседания Комиссии по стратегическому партнерству Украина-США, которое прошло в Вашингтоне на этой неделе.

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО отметил: «Вместе с Госсекретарем США Хилари КЛИНТОН мы подвели итоги той работы, которая велась на протяжении длительного времени. Речь шла о подготовке соответствующих документов и о результатах обсуждения неотложных политических вопросов, которые стоят в повестке дня в отношениях между нашими странами».

Президент в первую очередь интересовался практическими результатами работы Комиссии, в частности, каким образом будет развиваться межгосударственное сотрудничество в энергетической, торгово-экономической отрасли.

К.ГРИЩЕНКО также сообщил Президенту, что политическое руководство США с заинтересованностью следит за теми реформами, которые сегодня воплощаются в жизнь в Украинском государстве по инициативе В.ЯНУКОВИЧА.

«Американская сторона хорошо осведомлена, насколько масштабными являются проекты преобразований в Украине, и о тех сложности, которые возникают в связи с сопротивлением, которое чувствуется при проведении этих преобразований. В частности, о сопротивлении бюрократии и всех тех, кто не готов жить по правилам современного европейского государства. Это был очень предметный, конструктивный и откровенный диалог», - отметил он.

Заслушав доклад, Президент Украины поручил принять меры, чтобы достигнутые договоренности выполнялись в полном объеме. Также глава государства поручил участникам Комиссии подготовить предложения относительно дальнейших шагов в развитии отношений стратегического партнерства с Соединенными Штатами.

Как сообщили УНИАН 15 февраля 2011 года под председательством министра иностранных дел Украины К.ГРИЩЕНКО и Государственного секретаря США Хилари КЛИНТОН в Вашингтоне состоялось Третье заседание украинско-американской Комиссии по стратегическому партнерству.

В рамках работы комиссии стороны подписали: План сотрудничества между правительствами Украины и США; Совместное заявление, Меморандум о сотрудничестве в отрасли разведки в Украине запасов сланцевого газа, Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством США о сотрудничестве в сфере противодействия ВИЧ/СПИД в 2011-2015 гг.