Эксперт из Европы - об Украине: Ситуация опасна

Руководитель Представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико ЛАНГЕ считает, что из-за нарушения в Украине демократических норм Евросоюз будет колебаться, подписывать ли с украинским руководством Соглашение об ассоциации.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба ТВі, об этом Н.ЛАНГЕ заявил в эфире телеканала, объясняя, почему он считает ситуацию в отношениях Украины и ЕС опасной.

«Ситуация опасна, потому что в Украине есть, с одной стороны, прогресс и есть регресс… Я не сказал, что все так плохо в Украине. Я не сказал, что Украина не сделала прогресс относительно евроинтеграции. Разговоры о Договоре об ассоциации и зоне свободной торговли очень далеко пошли. Также большой успех Украины, что она получила дорожную карту для безвизового режима», — считает Н.ЛАНГЕ.

Он убежден, что ЕС совершил правильно, несмотря на проблемы с демократией, предоставить Украине дорожную карту для введения безвизового режима. «Принципиальным является момент — визовый режим. Безвизовый режим — это важно для украинских людей», - заметил Н.ЛАНГЕ.

В то же время он отметил, что в Евросоюзе будут колебаться по поводу того, подписывать ли с Украиной Соглашение об ассоциации. «Это будет дилеммой для Евросоюза. Мы приближаемся к моменту, когда можно подписать Договор об ассоциации. Это будет вопрос для Евросоюза, возможно ли подписать такое соглашение со страной, где есть негативные тенденции относительно демократии и правового государства...», - считает Н.ЛАНГЕ.

Он также отметил, что Европейский Союз не имеет достаточного количества инструментов, чтобы действенно влиять на страны, нарушающие демократические стандарты.

«В ЕС нет многих инструментов. Что он может сделать, если в Украине негативные тенденции в развитии демократии и правового государства будут продолжаться? Это проблема ЕС, это наша проблема, что мы не имеем инструмента, чтобы сделать некоторые жесткие шаги, если страна, которая не один раз декларировала, что она хочет стать членом ЕС, нарушает стандарты демократии и правового государства» - сказал он.

«Никто не хочет создавать плохую картину об Украине в ЕС. Посмотрите, кто делает критические заявления в отношении Украины. Это знаковые фигуры. БУЗЕК (председатель Европарламента Ежи БУЗЕК), который всегда в интересах Украины выступал, ФЮЛЕ (еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и политики соседства Штефан ФЮЛЕ), который очень долгое время на протяжении прошлого года пытался не делать заявлений. Это друзья Украины. У них есть разочарование в связи с тем, что происходит в Украине», - считает эксперт.

В то же время, по его словам, европейские политики пока не говорили, что в Украине системно нарушаются демократические нормы.