В ролике к Евро-2012 "замазали" памятник Ленину

В рекламном ролике «Включи Украину. Евро-2012», который транслируется на европейских телеканалах, в кадрах о Харькове стерт памятник Ленина на площади Свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, пользователи Интернета могут убедиться в этом, сосредоточив внимание на 47-49-й секундах просмотра ролика.

Многометровый памятник Ленину в Харькове, который должен быть виден в кадрах о столице Слобожанщины и ее центральной площади – площади Свободы, отсутствует.

Комментарии представителей харьковской власти по этому поводу пока не прозвучали.