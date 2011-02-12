В ролике к Евро-2012 "замазали" памятник Ленину
16:36, 12 февраля 2011Политика
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Монумент "исчез" из центра Харькова
В рекламном ролике «Включи Украину. Евро-2012», который транслируется на европейских телеканалах, в кадрах о Харькове стерт памятник Ленина на площади Свободы.
Как передает корреспондент УНИАН, пользователи Интернета могут убедиться в этом, сосредоточив внимание на 47-49-й секундах просмотра ролика.
Многометровый памятник Ленину в Харькове, который должен быть виден в кадрах о столице Слобожанщины и ее центральной площади – площади Свободы, отсутствует.
Комментарии представителей харьковской власти по этому поводу пока не прозвучали.
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