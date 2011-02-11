Нардеп говорит, что украинцев ждет долговая петля

Народный депутат, член президиума политсовета партии «Наша Украина» Зиновий ШКУТЯК убежден, что повышение тарифов не улучшит качества коммунальных услуг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», он обратил внимание, что одним из результатов первого года правления Президента Виктора ЯНУКОВИЧА стал общий рост тарифов на коммунальные услуги. С начала 2011 года коммунальные тарифы на большинство услуг выросли более чем на 30%, а с апреля ожидается очередное 50-процентное увеличение цены на газ.

По мнению депутата, резкое повышение тарифов и введение пени за просрочку их оплаты может стать долговой петлей для большинства украинцев. Согласно исследованиям Института Горшенина, уже сейчас 56,3% опрошенных граждан имеют трудности с уплатой коммунальных услуг.

«Заявляя о необходимости поднятия тарифов до экономически обоснованного уровня, власть скрывает объективную информацию о реальной структуре тарифов. При этих условиях поднятие тарифов можно расценивать как желание власти вытянуть как можно больше средств у население без какого-либо контроля за их использованием», - заметил З.ШКУТЯК.

Следовательно, по его словам, даже приблизительные расчеты показывают, что при поднятии цены на газ на 25%, который в структуре цены тепловой энергии составляет максимум 65%, цена последней должна возрасти максимум на 16,5%, «тогда как мы имеем рост тарифов на тепло на 35%».

«Аналогичная ситуация и с поднятием цены на водоснабжение. Стоимость электроэнергии в его структуре составляет 30-35%, цена на электроэнергию возросла на 30%, то есть подорожание воды должно максимально должно произойти на 10,5%, а фактически имеем рост на 15%», - объяснил З.ШКУТЯК.

По его мнению, контролировать обоснованность роста тарифов должна была бы Национальная комиссия по регулированию рынка коммунальных услуг, однако она до сих пор не создана.

«Нынешняя система предоставления коммунальных услуг является непрозрачной и коррумпированной, поэтому людям нет никаких оснований надеяться на повышение качества коммунальных услуг. Качественные изменения возможны только в случае проведения настоящих реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве», - считает депутат.

По его убеждению, первое, что надо сделать, - безотлагательно ввести современные стандарты предоставления услуг ЖКХ и предусмотреть механизмы действенного контроля за их выполнением.

Также, по словам депутата, необходимо обеспечить прозрачность и общественный контроль за формированием тарифов. Это позволит ликвидировать коррупционные схемы и способствовать более эффективному использованию средств.

З.ШКУТЯК высказался также за устранение бюрократических препятствий на пути формирования и деятельности организаций совладельцев многоквартирных домов и обеспечить здоровую конкуренцию на рынке ЖКУ.

Кроме того, он убежден, что необходимо начать модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры, большинство из которой является изношенным и ресурсозатратное. Внедрение энергосохранных технологий, реконструкция инженерных сетей даст возможность значительно улучшить качество коммунальных услуг и сэкономить средства, заметил З.ШКУТЯК.