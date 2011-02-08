Янукович поговорил с Медведевым по телефону
13:59, 08 февраля 2011Политика
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Об "актуальном"
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора глав государства.
«Главы государств обсудили актуальные вопросы российско-украинского взаимодействия в торгово-экономической и других областях», - говорится в сообщении.
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