Янукович поговорил с Медведевым по телефону

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора глав государства.

«Главы государств обсудили актуальные вопросы российско-украинского взаимодействия в торгово-экономической и других областях», - говорится в сообщении.