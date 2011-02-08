Янукович поговорил с Медведевым по телефону

13:59, 08 февраля 2011
Политика
1236

Об "актуальном"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора глав государства.

«Главы государств обсудили актуальные вопросы российско-украинского взаимодействия в торгово-экономической и других областях», - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter