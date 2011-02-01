Донецкий губернатор подозревает, что из него хотят сделать сержанта Швеца

Председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК назвал провокацией упреки в том, что он общается на русском языке с жителями региона.

Об этом губернатор сказал на пресс-конференции 31 января, комментируя случай, который произошел с ним, когда он инспектировал работу одного из городских рынков Донецка.

Как передает корреспондент УНИАН, 29 января на рынке к А.БЛИЗНЮКУ подошел юноша, который обратился к главе региона на украинском языке, а затем сделал замечание губернатору, что тот ему по-русски. На что глава облгосадминистрации заявил парню уже на украинском: «Іди туди, в Івано-Франківськ, там с тобою поспілкуються».

На пресс-конференции А.БЛИЗНЮК вспомнил этот разговор и назвал юношу провокатором.

«Подошел на рынке молодой хлопец, лет девятнадцати: «А чому ви з народом спілкуєтеся не на рідній мові? Чому ви на іноземній мові розмовляєте?». Я перешел с ним на украинский язык, - рассказал губернатор. - А оно ему не надо. Ему бы вариант, как с тем гаишником, который там сказал что-то про украинский язык… Он этого хотел. Он просто натуральный провокатор. Он же не интерес людей соблюдает, ему спровоцировать надо, чтобы что-то губернатор сказал!».