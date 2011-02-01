Литвин объявил перерыв
10:45, 01 февраля 2011Политика
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Депутаты поблагодарили Януковича
В работе Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 11.00.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отметил, что этот перерыв необходим для обмена мнениями.
Он поблагодарил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА и всех, кто принял участие в открытии восьмой сессии парламента 6-го созыва.
После этого все высокопоставленные должностные лица, присутствующие на церемонии, оставили сессионный зал.
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